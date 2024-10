Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Geldausgabeterminal beschädigt

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 16:50 Uhr, wurde durch einen Kunden einer SB-Bankfiliale in der Osterstraße mitgeteilt, dass ein dortiges Geldausgabeterminal beschädigt sei. Nach Einschätzung der Beamten wurde das gesamte Glasdisplay durch einen unbekannten Täter zerstört. Der Tatzeitraum kann nicht genau benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 03:26 Uhr, wurde der Fahrer (männlich, 26 J., Cloppenburg) eines PKWs (BMW) in der Emsteker Straße in Cloppenburg kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand (0,78 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Arbeitsunfall bei Erntearbeiten

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 14:57 Uhr, kam es bei Erntearbeiten auf einem Feld an der Straße Hemmelsbühren zu einem Arbeitsunfall. So rutschte nach ersten Erkenntnissen ein Erntehelfer von einem Ernteanhänger auf die Ackerfläche. Auf dem Boden liegend wurde die Person (männlich, 29 J, Cappeln) von einem weiteren Anhänger erfasst und schwer verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde die Person in eine Klinik verbracht.

Garrel - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 16:41 Uhr, kam es in Garrel im Kreuzungsbereich Beverbrucher Damm / Tweeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. So befuhr der Fahrer eines Transporters (Opel) (25 J. Garrel) mit zwei weiteren Insassen (männlich, 24 J. und 41 J., Garrel) die Tweeler Straße in Fahrtrichtung Beverbrucher Damm. Im Kreuzungsbereich übersah er nach ersten Erkenntnissen das für ihn geltende Stopp-Schild, als er beabsichtigte, den Beverbrucher Damm zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Hoheging kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW (Opel), der von einer 77-jährigen Wardenburgerin geführt wurde. Sie und ihr Beifahrer (77 J., Wardenburg) wurden leicht bzw. schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters wurde leicht, seine Mitfahrer leicht und schwer verletzt. Nachdem die Verkehrsunfallbeteiligten zum Teil durch die Freiwilligen Feuerwehren Garrel und Cloppenburg aus ihren Fahrzeugen befreit werden mussten, wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort war eine Vielzahl an Einsatzkräften eingesetzt. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste der Beverbrucher Damm voll gesperrt werden.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 20:24 Uhr, beabsichtigte der Fahrer (43 J., Werlte) eines PKWs (Audi) in Höhe der Anschlussstelle Lastrup auf die B213 in Fahrtrichtung Löningen aufzufahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln wollte, übersah er den links neben ihm befindlichen PKW (Renault) eines 31-jährigen Cloppenburgers, der die B213 ebenfalls in Fahrtrichtung Löningen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem diese stark beschädigt wurden. Die Verkehrsunfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt.

