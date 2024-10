Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 26.10. - 27.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Wohnwagens Am Samstag, 26.10.2024, um 21:10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Scheune am Käseweg in Cloppenburg einen Wohnanhänger der Marke "Tabbert". Auf den Diebstahl wurde ein Zeuge aufmerksam, nachdem der Täter in verdächtiger Weise ohne Beleuchtung von dem Grundstück am Käseweg fuhr. Der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 26.10.2024, um 21:30 Uhr fiel Beamten der Polizei Cloppenburg ein Mercedes auf der Kellerhöher Straße in Cloppenburg auf. Der 29-jährige Fahrer des PKW aus Garrel fuhr mehrfach über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr. Bei einer Verkehrskontrolle bestätigte sich dann der Verdacht der Trunkenheit. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort sichergestellt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Samstagmorgen, 26.10.2024, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer den nebenstehenden Mercedes. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Bereits am Donnerstag, 24.10.2024, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Albert-Einstein-Straße in Cloppenburg. Auf bislang unbekannte Weise beschädigte ein Fahrzeugführer den geparkten PKW an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Molbergen - Kennzeichendiebstahl Am Samstag, 26.10.2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kennzeichenpaar von einem Audi 80, der an der Pfarrer-Ferneding-Straße in Molbergen abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/9412210 entgegen. Löningen - Tageswohnungseinbruch Im Löninger Ortsteil Bunnen drangen unbekannte Täter am Samstag, 26.10.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:40 Uhr in ein Wohnhaus an der Lastruper Straße ein. Dabei wurde ein Garagentor gewaltsam geöffnet und anschließend eine kleinere Summe Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Löningen - Sachbeschädigung an Haustür Am frühen Samstagmorgen, 26.10.2024, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 04:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mit mehreren Steinen aus einem Beet auf die Haustüren zweier Wohnhäuser an der Clara-Schumann-Straße in Löningen. Während an der einen Haustür kein Schaden entstand, wurde ein Glaselement der anderen Tür beschädigt. Der Schaden wird 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Lastrup - Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 26.10.2024, um 02:59 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen PKW auf der Bundesstraße 213 in Lastrup, nachdem der Fahrer in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Löningen konnte deutlich Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Weiter stellten die Beamten fest, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Die angebrachten Kennzeichen waren bereits entstempelt. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Fahrzeugführer wieder entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Essen - Trunkenheit im Verkehr Am Samstagabend, 26.10.2024, um 21:46 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Löningen einen 30-jährigen Essener, nachdem dieser mit seinem PKW in auffälliger Weise auf der Schulstraße in Essen gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Da der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

