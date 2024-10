Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 25.10.2024 - 26.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Vechta Am Fr., 25.10.2024, gg. 12.00 h befuhr ein 64-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Füchteler Straße in Vechta in Rtg. Füchtel. Er wollte dann nach rechts in Rtg. Füchteler Esch abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 22-jährige Radfahrerin aus Vechta, die ihm auf dem dortigen Fuß-/Radweg des Botenkamps in einem Kurvenbereich entgegenkam. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Damme, OT Osterfeine. Am Fr,25.10.24, gg. 16.45 Uhr, befährt ein 24- jähriger Pkw Fahrer die Kirchstraße im Ortskern Osterfeine, um den rechtwinkeligen Straßenverlauf nach links in R. Dümmer zu folgen. Aufgrund tief stehender und blendender Sonne übersieht er den 56 Rollerfahrer, der im Kurvenverlauf bereits hält, um nach links in R. Damme abzubiegen. Es kommt zu einer lt. Berührung beider FZ, wobei der Rollerfahrer stürzt und sich an der linken Hand verletzt. Nur am Roller entsteht leichter Frontschaden.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am 25.10.2024 wurde gg. 10:20 Uhr ein 64-jähriger Mann aus Dinklage auf dem Maximilian-Kolbe-Weg angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Aufgrund dessen wurde dem Dinklager eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.10.2024 wurde gg 13:15 Uhr ein 24- jähriger Fahrzeugführer aus Vechta im Bereich des Bahnhofs in Vechta kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass der Mann lediglich in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, welche ihre Gültigkeit in der BRD verloren hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Aufgrund der Halterverantwortlichkeit wurde auch gegen den Halter des geführten Fahrzeuges ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall

Am 25.10 .2024 kommt es gg 13:55 Uhr in Visbek / Endel zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten verliert während eines Überholvorganges auf der L 881 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert er einen Straßenbaum. In der Berme überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf einen anliegenden Acker zum Stillstand. Es entsteht Sachschaden von ca 14000EUR, der Fahrzeugführer bleibt unverletzt.

