Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Magdeburg, Helmstedt (ots)

Am Sonntag, den 25. August 2024 kam es im Rahmen der Anreisephase zur Fußballspielbegegnung des 1. FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04 am Bahnhof Helmstedt zu einem polizeilichen Einsatz. Beim Halt des IC 2035 in Helmstedt, gegen 10:35 Uhr, vermummten und maskierten sich Fußballsympathisanten des FC Schalke 04 im Zug. Anschließend stürmte ein Großteil der maskierten Fans auf den Bahnsteig, offensichtlich in der Absicht, eine Drittortauseinandersetzung zu bestreiten. Laut ersten Erkenntnissen sollen sie zudem Schutzbewaffnung mitgeführt haben. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht werden weitere Geschädigte, welche durch die beschriebene Personengruppe im Reisezug in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt und beeinträchtigt wurden beziehungsweise Zeugen, welche weitere Informationen und Videomaterial übermitteln können. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

