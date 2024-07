POL-PPRP: Korrekturmeldung - Explosion mit Folgebrand auf dem Werksgelände der BASF

Ludwigshafen (ots) - Am 29.07.2024, kurz vor 12 Uhr, kam es in einer Anlage auf dem Werksgelände der BASF aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand. Durch das Geschehen wurden nach ersten Erkenntnissen fünfzehn Personen leicht verletzt. Diese wurden durch die Werksambulanz versorgt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu ...

