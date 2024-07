POL-PPRP: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (28.07.2024), zwischen 08:30 Uhr und 21:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Leuschnerstraße auf Höhe der Scheffelstraße abgestellten Alfa Romeo und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die ...

