Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger raucht im Zug, zerschlägt Scheiben und flüchtet anschließend

Bahnstrecke Berlin - Frankfurt am Main, Bahnhof Lutherstadt Eisleben (ots)

Am Montag, den 9. September 2024 informierte die Notfallleitstelle der Bahn Leipzig die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen außerplanmäßigen Halt eines Intercityexpresses, auf der Strecke von Berlin nach Frankfurt am Main, gegen 03:25 Uhr am Bahnhof Lutherstadt Eisleben. Nach ersten Erkenntnissen nutzte ein 37-Jähriger diesen, rauchte darin, entnahm Nothämmer und zerschlug damit zwei Abteiltüren, eine Informationstafel und eine Außenscheibe des Zuges. Beim Halt in Lutherstadt Eisleben flüchtete er anschließend durch die zerstörte Fensterscheibe. Sofort verständigte Streifen der Landes- sowie Bundespolizei verlegten umgehend in Richtung des Ereignisortes und fahndeten nach dem Deutschen. Durch Einsatzkräfte der Landespolizei konnte der Flüchtende im Stadtgebiet Eisleben festgestellt werden. Er war leicht verletzt, lehnte eine medizinische Betreuung jedoch ab. Für die weiteren notwendigen Maßnahmen wurde er auf das Bundespolizeirevier Halle (Saale) gebracht. Er erhält Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen. Der von 179 Reisenden genutzte Intercityexpress wurde aus dem Umlauf genommen und zur Instandsetzung überführt. Die Nutzerinnen und Nutzer des Zuges konnten ihre Reise mit Nahverkehrszügen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell