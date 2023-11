Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Alkoholisierter Fahrzeuglenker leistet Widerstand bei der Blutentnahme im Krankenhaus.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:01 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Giengen in Herbrechtingen einen Ford. Hierbei stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 36jährigen Fahrzeuglenkers fest. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bereits am Kontrollort zeigte sich der Fahrer uneinsichtig und verhielt sich sehr aggressiv. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus versuchte sie der 36jährige dieser Blutentnahme zu entziehen und leistete massiv Widerstand. Nach Abschluss der Maßnahmen war der 36jährige Fahrer weiterhin uneinsichtig, aufbrausend und aggressiv, weshalb er zur Ausnüchterung in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Giengen untergebracht werden musste. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

