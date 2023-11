Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch vereitelt

Ein Fassadenkletterer versuchte am Freitagabend in eine Wohnung in Langenau einzusteigen

Ulm (ots)

Die Rechnung hatte er dabei ohne einen Zeugen gemacht. Der hatte kurz nach 20 Uhr bemerkt, dass sich auf dem Balkon im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Raiffeisenstraße ein ungebetener Gast befindet und gerade dabei war, ein Fenster aufzubrechen. Der Zeuge informierte darauf kurzerhand den Inhaber der Wohnung und die Polizei. Inzwischen hatte der Einbrecher bemerkt, dass er ertappt worden ist. Der Mann, bekleidet mit dunkler Hose und einem Kapuzenpulli, lies von seinem Vorhaben ab und suchte sein Heil in der Flucht. Nach Angaben von weitere Zeugen ging diese in Richtung Langenauer Ried. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen übernommen. Die vom Einbrecher hinterlassenen Spuren wurden gesichert. Er muss über die Fassade auf den Balkon geklettert sein. Offensichtlich hatte es der bislang unbekannte Täter nicht geschafft, in die Wohnung zu gelangen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2364747)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell