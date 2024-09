Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte brechen in Baucontainer ein und stehlen Baumaschinen

Halle (Saale)- Nietleben (ots)

Am Samstag, den 7. September 2024 gegen 15:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter der DB-Bahnbaugruppe die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen aufgebrochenen Baucontainer auf der Baustelle in Halle (Saale) - Nietleben. Eine Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich umgehend zum Tatort. In dem Container lagerten Baumaschinen. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und Nahbereich. Eine Schadenssumme kann aktuell nicht beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit vom 6. September 2024, gegen 16:00 Uhr bis 7. September 2024 14:30 Uhr, besonders in den Nachtstunden, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle der Heidestraße in Halle (Saale) - Nietleben wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

