Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1,88 Promille: Stark Alkoholisierter greift Bundespolizisten an und spuckt

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 5. August 2024 sprach ein achtsamer Bürger gegen 22:00 Uhr eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg an und informierte sie über eine männliche Person im Bereich des Trep-penaufganges auf Bahnsteig 2. Für den Hinweisgeber wirkte jener Mann stark alkoholisiert und hilfsbedürftig. Die Beamten begaben sich umge-hend auf die Suche nach dem Herrn und konnten den 29-Jährigen feststellen. Bei seiner anschließenden Kontrolle verhielt er sich lethargisch, folgte nicht den polizeilichen Weisungen, entriss einem Bundespolizist seinen zuvor aufgefundenen Personalausweis und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dies wurde durch die Einsatzkräfte verhindert und es erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof. In den Räumlichkeiten veränderte der Deutsche sein Verhalten keineswegs. Er trat und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte sie wiederholt mit in der Ehre verletzenden Worten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Er erhält Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf- und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

