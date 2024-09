Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2050 Euro Geldstrafe konnten nicht beglichen werden: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 41 Tage Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 4. September 2024 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 21:45 Uhr einen 54-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Infor-mationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte: Bereits im März 2018 wurde er durch einen Richter des Amtsgerichts Nürnberg wegen Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe von 3000 Euro be-ziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Einen Bruchteil der auferlegten Geldstrafe zahlte er, jedoch blieb die vollständige Begleichung aus. Zudem ist der Verurteilte unbekannten Aufenthalts. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Juni des vergangenen Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Mann, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 2050 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell