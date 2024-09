Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vater bewahrt seinen Sohn vor Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 2. September 2024 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 10:30 Uhr einen 39-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) - Zweigstelle Naumburg per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Wegen Diebstahls wurde der Deutsche im November des ver-gangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Jedoch zahlte er weder den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergange-ner Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) - Zweigstelle Naumburg im Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten den Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Anschließend wurde der Vater des Mannes kontaktiert. Er kam auf das Revier, beglich die geforderte Summe und konnte die Räumlichkeiten der Bundespolizei, gemeinsam mit seinem Familienmitglied, wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert.

