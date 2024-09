Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rauchender Passagier löst Notbremsung eines Intercityexpress aus

Magdeburg (ots)

Ein 54-jähriger Reisender befand sich am frühen Morgen des 5. Sep-tembers 2024 auf der Strecke Berlin - Magdeburg in einen Intercityex-press. Er begab sich auf die Zugtoilette und rauchte eine Zigarette. Die brennende Zigarette löste zunächst die Brandmeldeanlage des Zuges aus, was anschließend zu einer Notbremsung führte. Hierüber informier-te die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei um 01.46 Uhr. Glücklicherweise wurde bei der Notbremsung niemand verletzt und der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen. Mit Ankunft im Hauptbahnhof Magdeburg um 01:58 Uhr auf Bahnsteig 8 stand eine Streife der Bundespolizei bereit und übernahm den Deutschen. Dieser konnte zudem keine gültige Fahrkarte für den Intercityexpress vorweisen. Entsprechend erhielt er Anzeigen wegen Leistungserschleichung, eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verstößen gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.

