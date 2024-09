Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 9 Monate Freiheitsstrafe: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bernburg (ots)

Am Donnerstag, den 5. September 2024 kontrollierten Bundespolizisten gegen 07:15 Uhr einen 25-Jährigen in Bernburg. Bei dem Abgleich seiner Personalien wurde bekannt, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Bereits im März 2022 verur-teilte ihn das Amtsgericht Schönebeck wegen Bedrohung sowie Nötigung in Tateinheit mit Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen Hausfriedensbruchs und des Erschleichens von Leistungen zu einer Ge-samtfreiheitsstrafe von 9 Monaten. Der Verurteilte hat sich dem Strafantritt, trotz zuvor ergangener Ladung, nicht gestellt. Daraufhin erließ jene Staatsanwaltschaft am 5. August 2024 den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Deutschen, nahmen ihn fest und brachten ihn, nach Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen, in eine Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert.

