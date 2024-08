Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Beim Rangieren nicht aufgepasst

Am Dienstag übersah ein 71-Jähriger einen LKW bei Öpfingen.

Ulm (ots)

Der 71-Jährige parkte mit seinem Nissan in der Ulmer Straße. Beim rückwärts Rangieren übersah er wohl den hinter ihm haltenden Laster. Es kam zum Unfall. Am LKW entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden am Nissan auf 200 Euro.

