Am Dienstag kam es bei Laupheim zu einem Unfall zwischen einen Lkw und einem Radfahrer. Bei dem Sturz verletzte sich der Pedelecfahrer leicht.

Der Unfall ereignete sich um 14.45 Uhr in der Lindenmaierstraße. Ein 61-Jähriger war dort mit seinem Pedelec unterwegs. An einer Einmündung fuhr ein polnischer Sattelzug auf die Straße. Der 63-jährige Fahrer der Volvo Sattelzugmaschine hatte den Radler offenbar übersehen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, wich der Radler aus. Allerdings kam der 61-Jährige ins Schleudern und stürzte ins Gebüsch. Zu einem Kontakt mit dem Volvo kam es nicht. Der Radler zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Am Pedelec entstand kein Schaden. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Da der aus Weißrussland stammenden Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er sofort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

