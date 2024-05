Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rheinzabern an der L540 in Höhe der IGS wurde gestern im Zeitraum von 12.15h bis 12.45h lediglich ein Verkehrssünder mit 62 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Bei weiteren mobilen Kontrollen wurden sowohl in Kandel als auch in Neuburg je ein LKW festgestellt, welcher Schüttgut transportierte, ohne dies durch eine entsprechende Plane zu sichern. Der Verstoß sieht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro vor. Nicht zuletzt wurde in der Nacht gegen 00.20h in Winden ein Autofahrer kontrolliert, welcher keine Fahrerlaubnis hatte. Der 35-jährige Fahrer erhielt eine Strafanzeige und durfte nicht weiterfahren.

