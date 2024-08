Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tatverdächtiger wiedererkannt und festgenommen

Darmstadt (ots)

Der Tatverdächtige eines Diebstahls konnte am Dienstag (27.8.) von der Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem ihn ein Zeuge wiedererkannt hatte. Der 30-Jährige steht im Verdacht, am 20. August ein Fahrzeug in der Schleiermacherstraße ins Visier genommen zu haben. Hierbei soll er Bargeld aus dem Auto entwendet haben und mit seiner Beute geflüchtet sein. Dank der Aufnahme einer Videoüberwachung konnte der Tatverdächtige am Dienstag gegen 18.30 Uhr vom Besitzer in der Schleiermacherstraße wiedererkannt werden. Eine Streife des 1. Reviers konnte nach einem Abgleich des Bildmaterials den Mann vorläufig festnehmen. Der 30-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der Mann im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden muss.

