Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta - Warnung vor "Falschen Polizeibeamten"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 25.10.2024 wurde beim Polizeikommissariat Vechta ein Sachverhalt angezeigt, bei dem ein 89-jähriger Mann aus Vechta bereits am 23.10.2024 Opfer der Masche "Falscher Polizeibeamter" wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rief eine männliche Person unter Nennung eines fiktiven Namens bei dem Geschädigten an und teilte unter dem Vorwand, Polizeibeamter zu sein, mit, dass es "Ermittlungen bei einer hiesigen Bank gebe". Dies nahm der Vechtaer zum Anlass, aus Sicherheitsgründen einen fünfstelligen Geldbetrag von seinem Konto bei dem Geldinstitut abzuheben, ferner ein Bankschließfach mit weiteren Wertsachen zu leeren. In der Folge wurde mit dem falschen Polizeibeamten vereinbart, dass ein Abholer am Folgetag die Wertsachen zu einer bestimmten Zeit in Empfang nimmt. Dies ist in der Folge dann auch geschehen.

Im Ergebnis ist bei dem Geschädigten ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich eingetreten.

Bereits im Verlauf der zurückliegenden Woche wurden vermehrt Sachverhalte an die Polizei Vechta herangetragen, wonach ein "Falscher Polizeibeamter" telefonisch versucht hatte, potentielle Opfer zur Herausgabe von Wertsachen zu animieren. Dies schlug allerdings, bis auf den genannten Fall, fehl.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta erneut daraufhin, beim geringsten Zweifel an der Echtheit solcher Telefonate die nächstgelegene Polizeidienststelle zu verständigen, um den Sachverhalt zu verifizieren.

Beachten Sie, dass die Polizei in diesem Zusammenhang niemals um die Herausgabe von Geldbeträgen oder sonstigen Wertgegenständen bittet. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen oder legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Halten Sie Rücksprache z. B. mit Familienangehörigen, um den Sachverhalt zu erläutern bzw. sich Rat einzuholen.

Weitere Informationen zu diesen Themen können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

