Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am Donnerstag, den 24.10.2024, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 17:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW (VW Golf) auf einem Parkplatz an der Burgstraße in Friesoythe. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell