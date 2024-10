Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg: Sonderkontrollen im Bereich Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, wurden mobile und stationäre Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Norden des Landkreises Cloppenburg mit der Zielrichtung der beweissicheren Feststellung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr durchgeführt. So standen insbesondere die Bereiche der Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie die Geschwindigkeitsüberwachung im Fokus.

Insgesamt wurden in den Bereichen Friesoythe, Barßel, Bösel und Saterland im Kontrollzeitraum 65 Fahrzeuge mit ihren Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Lediglich ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle schien der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren diesbezüglich eingeleitet.

In Summe wurden weitere 28 Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich und 31 Ordnungswidrigkeiten im Verwarngeldbereich registriert.

