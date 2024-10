Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Pedelecs Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der St. Andreas Kirche in der Kirchhofstraße und entwendeten insgesamt drei Pedelecs. Die Pedelecs waren verschlossen im Innenhof abgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Löningen - ...

