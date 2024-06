Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Millingen - Einbruch

Täter hebeln Fenster auf

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (9. Juni 2024) gegen 16:15 Uhr bis 16:27 Uhr unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Fischerstraße. Die Täter gelangten über ein Feld zwischen der Straße Am Hurler Meer und der Hurler Straße in den Garten des Hauses. Hier hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld über das Feld in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

