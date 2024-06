Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Reichswalde - Wagen nachts in den Acker gefahren

Fahrer musste zur Blutprobe

Kleve (ots)

Am Samstag (08. Juni 2024), gegen 03:20 Uhr, kam es in Kleve-Reichswalde zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw sollte an der Grunewaldstraße/Materborner Allee von der Fahrbahn abgekommen sein und im Acker stehen. Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, wollte der mutmaßliche Fahrer, der offensichtlich unter dem Einfluß von Alkohol stand, die Örtlichkeit zu Fuß verlassen. Er konnte daran von den Beamten gehindert werden, die ihn anschließend zwecks einer Blutprobe der Polizeiwache zuführten. Anhand der vorgefunden Unfallspuren und Beschädigungen war der Mann auf der Grunewaldstraße in Richtung Kleve-Materborn gefahren, als er an der Kreuzung mit der Straße Am Forsthaus zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dann nach links lenkte, ebenfalls in den Grünstreifen fuhr und letztendlich nach rechts in den Acker fuhr. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt. Gegen den Beschuldigten aus Polen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepubublik hat, wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt.(sp)

