POL-OB: Das Grundgesetz feiert Geburtstag - Polizei Oberhausen gratuliert mit einem Video-Clip

Oberhausen (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag (10.05.), gegen 23:30 Uhr, auf der Ruhrorter Straße in Oberhausen. Ein 26-jähriger Bochumer war hier unterwegs, als völlig unvermittelt ein Hund auf die Straße rannte. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, was ein Zeuge bestätigte, der dort zu Fuß unterwegs war und den Vorfall beobachtet hatte. Der Hund wurde einige Meter weit ...

