47-jährige Pedelecfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (10. Juni 2024) gegen 11:25 Uhr kam es an der Zufahrt zu einem Supermarkt an der Moritz-von-Nassau-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 76 Jahre alter Mann aus Emmerich fuhr auf der Moritz-von-Nassau-Straße in Richtung Klever Straße, als er nach rechts in die Zufahrt zum Supermarkt abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es Zusammenstoß mit der auf dem Gehweg fahrenden 47-jährigen Kleverin. Die Kleverin war mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg von der Klever Straße kommend unterwegs. Sie verletzte sich durch die Kollision schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Audi A6 blieb unverletzt und sein Auto weiter fahrbereit. (as)

