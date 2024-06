Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Praxis

Unbekannte brechen in Zahnarztpraxis ein und entwenden Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Unbekannte Täter brechen in der Zeit von Samstag (8.Juni 2024), 08:15 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, in eine Zahnarztpraxis an der Molkereistraße ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und durchsuchten die Praxisräume. Aus zwei Geldkassetten nehmen die Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich mit und flüchteten durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell