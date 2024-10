POL-CLP: Einzelmeldung für Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - fährlässige Körperverletzung durch Hundebiss Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 09:10 Uhr klingelte ein 79-jähriger Mann aus Diepholz bei einem 72-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden in der Holdorfer Straße. Als der 72-Jährige die Haustür öffnete, griff der Hund des Mannes den 79-Jährigen an. Der Mann erlitt Bisswunden an Armen und Beinen und wurde in ein ...

