Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - fährlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 09:10 Uhr klingelte ein 79-jähriger Mann aus Diepholz bei einem 72-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden in der Holdorfer Straße. Als der 72-Jährige die Haustür öffnete, griff der Hund des Mannes den 79-Jährigen an. Der Mann erlitt Bisswunden an Armen und Beinen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Lohne - Einbrüche in Gartenhäuser

In der Zeit von Samstag, 19. Oktober 2024 20:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Wicheler Straße und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Gartenhaus. Sie entwendeten diverse Sammlergegenstände. Der Schaden wurde auf rund 800,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum begaben sich unbekannte in ein Gartenhaus in der Alte Carumer Straße. Auch hier wurden Sammlergegenstände entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit von Samstag, 19. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024 07:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter den Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen Seat, in der Wipperstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum wurde zudem der Pkw einer 29-jährigen Frau aus Dinklage beschädigt. Ihr Pkw, ein VW Lupo, war in der Kolpingstraße abgestellt worden. Hier wurde der Schaden auf 4.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 22. Oktober 2024 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Rastdorf mit seinem Pkw die Elmelager Straße in Richtung Vechtaer Straße. In Höhe der Einmündung beabsichtigte er nach links in Richtung Vechta abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 26-jährigen Frau aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem die 26-Jährige leicht verletzt wurde. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Langförden. In Höhe der Einmündung Zu den Teichen beabsichtigte er in diese abzubiegen, muss jedoch verkehrsbedingt warten. Ein 37-jähriger Mann aus Hilkenbrook, welcher hinter dem 32-jährigen fuhr bemerkte dies und bremste rechtzeitig mit seinem Pkw. Ein 52-jähriger Mann aus Barßel übersah dies jedoch und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 37-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 37-Jährigen auf den Pkw des 32-Jährigen aufgeschoben. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 17.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 07:10 Uhr befuhr eine 14-jähirge aus Lohne mit ihrem Fahrrad den Geh-und Radweg der Dinklager Straße. Als die Ampel für die 14-Jährige Grünlicht zeigte beabsichtigte sie Dinklager Straße in Richtung Im Fang zu überqueren. Hierbei touchierte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem Pkw von der Brandstraße nach rechts in Richtung Dinklage fuhr, das Vorderrad des Fahrrads der 14-Jährige. Die 14-Jährige kam ins straucheln und ihre Schulltasche fiel auf die Fahrbahn. Der Unfallverursachende Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein weiterer Pkw überfuhr anschließend die Schultasche der 14-Jährigen und fuhr ebenfalls weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell