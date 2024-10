Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstähl aus Pkw

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Montag, 21. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Dienstag 22. Oktober 2024 07:30 Uhr an einen Pkw, welcher in der Leipziger Straße geparkt worden war. Sie verschafften sich Zugang zu dem Skoda, Yeti und entwendeten das Multimediagerät. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum entwendeten unbekannte aus einem Skoda Kodiaq, welcher in der Straße Rosengärten geparkt worden war, das Infotainment-System. Auch hier wurde der Schaden auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lindern - Maschinenbrand

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 08:13 Uhr, kam es in einer Firma im Mühlenweg zu einem Brand in einer Maschine. Der Brand wurde augenscheinlich durch einen Fremdkörper ausgelöst. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lindern gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei

In der Zeit von Montag, 21. Oktober 2024 17:00 Uhr bis Dienstag, 22. Oktober 2024 07:30 Uhr besprühten unbekannte Täter die Türen einer Sporthalle in der Vahrener Straße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum wurde ein Schulgebäude im Lankumer Feldweg mit Farbe besprüht. Hier wurde der Schaden auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 14:29 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die Straße Zum Brook, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetaminen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell