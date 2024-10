Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Sporthalle

In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024, 20:00 Uhr bis Sonntag, 20. Oktober 2024 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Sporthalle in der Straße In der Paterei und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Samstag, 19. Oktober 2024 11:00 Uhr bis Sonntag, 20. Oktober 2024 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Bäckerei in der Große Straße. Dort verschafften sie sich Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Der Schaden wurde auf ca. 1.200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Montag, 21. Oktober 2024, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 15:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelec. Die Pedelec, ein Cube Mountainbike und ein KTM Cento, waren an einem Fahrradstand in der Marienstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024 12:00 Uhr bis Montag 21. Oktober 2024, 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Rechtsweg und verschafften sich Zugang zu einem Nebengebäude einer Baustelle. Hier entwendeten sie unter anderem Werkzeuge. Der Schaden wurde auf ca. 800,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 20. Oktober 2024 22:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024 06:10 Uhr auf ein Grundstück im Meyerfelder Weg. Dort öffneten sie gewaltsam die Metallkiste auf der Ladefläche eines VW Crafter und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden wurde auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Zwei Personen durch Rauchgas verletzt

Am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 11:32 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Firma in der Ladestraße aus. Mutmaßlich aufgrund eines defekten Lufterhitzers im Kellergeschoss wurden Rauchgase ins Innere des Gebäudes geleitet. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Durch den Defekt wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 20. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Montag 21. Oktober 2024 09:00 Uhr zerstach eine derzeit unbekannte Person die vier Reifen eines Pkw, Audi A6, welcher in der Jahnstraße abgestellt worden war. Zudem wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 16:55 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Vechta eine 52-jährige Frau aus Schneiderkrug, welche mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße / B 69 befuhr. Im Pkw konnte eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem gab die 52-Jährige an, dass sie zuvor Amphetamine konsumiert hatte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 09:10 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmerin den geparkten Pkw einer 39-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW X1, auf einem Parkplatz in der Keetstraße abgestellt. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen Daimler, A-Klasse in grau gehandelt haben. Die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

