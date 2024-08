LPI-J: Öffentlichkeitswirksamer Sachverhalt

Weimar (ots) - Am Samstagabend wurden in Magdala mehrere Kennzeichentafeln entwendet. Mindestens die hinteren eines VW und eines Seat wurden zum Beutegut der unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung in der Straße Am Stadtpark am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr geben können, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

