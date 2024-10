Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Lagerhalle

Bislang unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Montag 21. Oktober 2024 22:00 Uhr bis Dienstag 22. Oktober 2024 06:50 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Bernethsdamm, verschafften sich Zugang zu einer Halle und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss mit Elektromobil (unter 6 km/h)

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Elektromobil die St.-Marien-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 07:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Transporter die B 72, Höhe Thüler Straße, in Richtung Aurich. Kurz vor Friesoythe kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den Lkw eines 64-jährigen Mannes aus Attendorn. Anschließend beschädigten herabfallende Fahrzeugteile den Pkw einer 47-jährigen Frau aus Friesoythe, welche hinter dem Lkw fuhr. Der unbekannter Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 8.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 09:35 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw von einem Grundstück in der Schwaneburger Straße. Hierbei übersah sie eine von links kommende 16-jährige aus Friesoythe auf ihrem Krad. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell