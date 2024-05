Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am 12.05.2024 ereignete sich gegen 09:20 Uhr in Lippstadt-Eickelborn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt befuhr die Straße Alter Postweg mit seinem VW in nördliche Richtung. Ein 58-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Fahrrad zu dieser Zeit die Michaelstraße in Richtung Weidering. Im Kreuzungsbereich missachtete der Radfahrer den vorfahrtberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Kopfverletzungen. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein überregionales Krankenhaus geflogen. Zur Unterstützung der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Der Kreuzungsbereich wurde für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. (cg)

