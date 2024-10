Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen

Selm (ots)

Seit Donnerstagmorgen (17.10.2024) wird ein 14-jähriger Selmer vermisst.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit Lichtbildern des Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/148911

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Jugendlichen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell