Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior fährt über Gehweg und in den Gegenverkehr

Höxter (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Verkehrskommissariat Höxter gegen einen 86-Jährigen, der am Montag, 4. Dezember, in Höxter in der Westerbachstraße unterwegs war.

Nach Schilderung von Zeugen fuhr er mit seinem schwarzen Subaru gegen 9.20 Uhr mehrfach über den Gehweg und geriet auch in den Gegenverkehr.

Zunächst soll der Senior in der Westerbachstraße in Höhe Haus Nummer elf nach rechts auf den Bürgersteig geraten sein, so dass eine dreiköpfige Familie zur Seite springen musste, damit es nicht zum Zusammenstoß kam.

In Höhe der Abzweigung zur Wegetalstraße fuhr der Subaru so weit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommendes Auto auf den Bürgersteig ausweichen musste. Trotzdem stießen beide Außenspiegel gegeneinander. Erst in Höhe der Kreuzung zur B64 stoppte der Subaru-Fahrer, nachdem er abermals über den Bürgersteig gefahren war.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Höxter nun nach weiteren Zeugen. Insbesondere die Familie, die vor dem Subaru zur Seite springen musste, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell