POL-HX: Falscher Führerschein, aber echte Alkohol-Fahne

Bad Driburg (ots) - Ein Senior aus Bad Driburg ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche am Telefon geworden. Zunächst war ihm ein Lottogewinn von 50.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Allerdings, so eine angebliche Mitarbeiterin am Telefon, müsse er die Zusatzkosten von 1.500 Euro für einen Notar und einen Sicherheitsdienst übernehmen, um den Gewinn tatsächlich zu erhalten. Bezahlen könne er mit so genannten ...

mehr