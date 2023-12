Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lottogewinn versprochen: Senior wird Opfer eines Betrugs

Bad Driburg (ots)

Ein Senior aus Bad Driburg ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche am Telefon geworden. Zunächst war ihm ein Lottogewinn von 50.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Allerdings, so eine angebliche Mitarbeiterin am Telefon, müsse er die Zusatzkosten von 1.500 Euro für einen Notar und einen Sicherheitsdienst übernehmen, um den Gewinn tatsächlich zu erhalten. Bezahlen könne er mit so genannten Wunschgutscheinen, die er zuvor in einem Einkaufsmarkt besorgen könne. Der Senior kam dieser Aufforderung nach und gab in einem weiteren Telefonat die Gutscheincodes im Wert von 1.500 Euro durch. Von dem angeblichen Lottogewinn hat er bis heute nichts gesehen. Diesen Fall nimmt die Polizei im Kreis Höxter zum Anlass, vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen am Telefon zu warnen. Betrüger versprechen angebliche Gewinne oder geben sich mitunter auch als Polizeibeamte oder Angehörige aus, um mit fantasievollen Geschichten ihre Opfer dazu zu bringen, Geld zu übergeben oder Gutscheincodes zu übermitteln. Die Kreispolizeibehörde Höxter warnt davor, persönliche Daten oder sensible Informationen am weiterzugeben: "Wenn sich Unbekannte am Telefon melden und das Gespräch auf das Thema Geld lenken, legen Sie am besten einfach auf."/nig

