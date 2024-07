LPI-J: Diebstahl aus Kleidercontainer - Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Ein unbekannter Dieb nutzte am Freitagmittag einen unbeobachteten Moment für einen Diebstahl in einer Feinkostboutique in der Windischenstraße. Eine fünfköpfige Personengruppe betrat gegen 12:45 Uhr das Geschäft und zeigte Interesse an einem Aprikosen-Pfirsich-Essig. Der Mitarbeiter des Geschäftes füllte in einem Nebenraum Proben der Delikatesse ab und bediente die Kaufinteressenten anschließend am Verkaufstresen. Nachdem die Personen den Laden ...

