Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feinkostdiebstahl

Weimar (ots)

Ein unbekannter Dieb nutzte am Freitagmittag einen unbeobachteten Moment für einen Diebstahl in einer Feinkostboutique in der Windischenstraße. Eine fünfköpfige Personengruppe betrat gegen 12:45 Uhr das Geschäft und zeigte Interesse an einem Aprikosen-Pfirsich-Essig. Der Mitarbeiter des Geschäftes füllte in einem Nebenraum Proben der Delikatesse ab und bediente die Kaufinteressenten anschließend am Verkaufstresen. Nachdem die Personen den Laden verlassen hatten, bemerkte der Mitarbeiter, dass das kleine Fässchen der Essigköstlichkeit fehlte. Offensichtlich hatte eine der Personen unbemerkt damit den Laden verlassen. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 60 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell