POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Kamen (ots) - Am Mittwochmorgen (16.10.2024) kam es auf der Unnaer Straße in Kamen zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 73-jähriger Kamener befuhr mit seinem Fahrzeug die Hochstraße in Richtung Unnaer Straße und geriet im dortigen Kurvenbereich aus bislang ungekläter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Fahrzeugführerin ...

