Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ausgebüxtes Tier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schwerte (ots)

Ein tierischer Notruf hat am Mittwochmorgen (16.10.2024) gegen 06.30 Uhr mehrere Polizeibehörden beschäftigt. Genauer gesagt die in Dortmund, Hagen und die im Kreis Unna.

Und um wen gings? Um mich...... ICH sei bei einem zu heftigen Bremsmanöver im Westhofener Kreuz als Lebendladung von einem Tiertransporter verloren gegangen. Mein Transportfahrer war mit mir unterwegs, keinen Plan, wo er mit mir hinwollte..... Auf jeden Fall dachte ich, ich könne mich vor Ort mal umschauen und stiefelte raus aus dem Transporter und zack gings ab ins saftige Grün in Richtung Schwerte. Schließlich hatte ich ja noch nicht gefrühstückt so früh am Morgen.

Und dann wurde es irgendwie hektisch um mich rum. Da kam einiges an Blaulicht, die Polizei guckte und passte auf, dass ich nicht wieder zurück auf die Autobahn laufe und dort Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringe.

Bin ja nicht lebensmüde und so blieb ich schön auf dem Grünstreifen stehen, am Pendlerparkplatz an der Ruhrtalstraße in Höhe der Autobahn, dort, wo man von Schwerte-Westhofen nach Ergste fährt. Zwischenzeitlich war mir an der Straße zu viel los, sodass ich mal kurz die bewaldete Böschung hoch zu einem angrenzenden Feld hinaufgelaufen bin.

Der Jagdberechtigte dieses Waldes und auch mein Besitzer begannen dann damit, mich mit Seilen wiedereinzufangen. Und das gelang auch, ich hatte irgendwann gegen 10.40 Uhr genug von der frischen Luft und konnte wohlbehalten zurück in den Tiertransporter gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell