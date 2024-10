Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Kamen (ots)

Auf der Lünener Straße in Kamen kam es am Dienstag (15.10.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Radfahrerin aus Kamen leicht verletzt wurde.

Gegen 05:15 Uhr war sie auf der Lünener Straße in Richtung Kamen unterwegs. Die 34-Jährige beabsichtigte die Lünener Straße an dem Fußgängerüberweg in Höhe des Kreuzungsbereichs zur Hochstraße in Richtung Westring zu überqueren.

Zeitgleich sei ein dunkler Kleinwagen auf der Lünener Straße in Richtung Hochstraße unterwegs gewesen. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen an dem Fußgängerüberweg zu verhindern, musste die Radfahrerin stark abbremesen, und stürzte hierbei.

Der dunkle Kleinwagen habe seine Fahrt in Richtung Hochstraße weiter fortgesetzt.

Die 34-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach dem dunklen Kleinwagen, der nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell