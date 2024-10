POL-UN: Kamen - Korrektur: 93 km/h bei erlaubten 50 km/h

Kamen (ots) - Auf der Heimstraße in Kamen kam es am Montag (14.10.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Mädchen aus Kamen verletzt wurden. Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen waren mit einem E-Scooter gegen 20:10 Uhr auf der Heimstraße in Richtung Am Langen Kamp unterwegs. Dort sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer gekommen, der ...

