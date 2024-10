Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen- Verkehrsunfallflucht: Männlicher Pkw Fahrer gesucht

Kamen (ots)

Auf der Heimstraße in Kamen kam es am Montag (14.10.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Mädchen aus Kamen verletzt wurden.

Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen waren mit einem E-Scooter gegen 20:10 Uhr auf der Heimstraße in Richtung Am Langen Kamp unterwegs. Dort sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer gekommen, der höchstwahrscheinlich in gleicher Richtung fuhr.

Beide Mädchen stürzten und wurden vermutlich leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der noch kurzzeitig vor Ort anwesende Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nun nach dem männlichen Fahrer, der nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt hatte. Er wird als ca. 30 Jahre alt mit einer Glatze und osteuropäischem Akzent beschrieben. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Peugeot Zweisitzer gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell