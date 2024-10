POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Selm (ots) - Am Samstagabend (12.10.2024) kam es gegen 20:50 Uhr zu einer Brandstiftung am Förderzentrum Nord in Selm. Mülltonnen gerieten in Brand und auch die Hauswand der Schule wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden vermutlich im vierstelligen Bereich. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: ...

mehr