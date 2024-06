Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Fahrer eines Kraftrades fährt unachtsam aus Grundstück auf Straße und kollidiert mit dort vorbeifahrendem Lkw.

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Gemeinde Wutach, Ortsteil Münchingen

Am 24.06.2024, gegen 17:25 Uhr kam es auf dem Langackerweg in Wutach zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand arbeitete ein 22-jähriger Mann in einer Garage auf dem an der Straße gelegenen Anwesen an seinem Kraftrad. Mehrfach fuhr er aus der Garage in den Hof und teilweise auf den Langackerweg. Zwischendrin arbeitete er immer wieder an dem Fahrzeug in der Garage.

Gegen 17:25 Uhr nun kam er aus der Garage gefahren, überquerte den Hof und fuhr direkt auf den Langackerweg. Hierbei übersah er offenbar den zu diesem Zeitpunkt in westlicher Richtung fahrenden Lkw.

Der 30-jährige Fahrer des Lkw versuchte noch durch starkes Bremsen und eine Ausweichbewegung eine Kollision zu vermeiden, war aber Chancenlos.

Unmittelbar nach der Kollision verstarb der Kraftradfahrer noch vor Ort.

Der Unfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Waldshut-Tiengen (Tel.: 07751 89630) hat die Ermittlungen übernommen.

FLZ/mt

