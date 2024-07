PP Ravensburg: Korrektur unserer Meldung von 10.22 Uhr - Gefährliche Körperverletzung nach Silofest

Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten am kalten Markt Bußgeld für illegale Müllentsorgung Post erhält demnächst ein 29-Jähriger, der auf einem Parkplatz zwischen Frohnstetten und Stetten am kalten Markt mehrere Säcke mit Müll unerlaubt entsorgt hat. Mitarbeiter des Bauhofs entdeckten am Mittwoch den Abfall sowie persönliche Daten des Mannes und veranlassten über die Polizei eine Anzeige an die Bußgeldstellte. ...

