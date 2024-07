Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Mit Pfefferspray gesprüht - drei Personen verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 35-Jährigen, der am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in einer Gaststätte in der Marktstraße im Verlaufe von zunächst verbalen Streitigkeiten Pfefferspray ins Gesicht eines 53-jährigen Mitarbeiters der Gaststätte sprühte. Der Geschädigte wurde aufgrund Atemwegsproblemen und Reizungen von einem Rettungsdienst erstversorgt. Nach bisherigem Ermittlungsstand klagten zwei weitere Personen ebenfalls über entsprechende Symptome. Etwaige Zeugen zum Vorfall oder Personen, welche durch den Pfeffersprayeinsatz ebenfalls verletzt worden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Pkw beschädigt und davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag zwischen 15.50 und 16.20 Uhr in der Schubertstraße ermittelt die Polizei Ravensburg und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs die hintere Stoßstange eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes beschädigt und fuhr danach einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch

Schlägerei fordert zwei Verletzte

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Freitag gegen 23.20 Uhr in die Marktstraße zu einer Schlägerei aus. Laut den anwesenden Security-Mitarbeiter soll es zwischen zwei größeren Personengruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher auch eine Eisenstange und Glasflaschen eingesetzt wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Beteiligten bereits größtenteils geflüchtet. Ein 20-Jähriger erlitt Gesichtsverletzungen und Schürfwunden am Kopf, ein 21-Jähriger Hämatome am Oberkörper. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Da sich die beiden Geschädigten unkooperativ und aggressiv verhielten, mussten ihnen Platzverweise erteilt werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Art der Beteiligung weiterer Personen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Leutkirch geführt werden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Kißlegg

Audi flüchtet nach Streifvorgang auf der A96

Am Freitagabend gegen 23.20 Uhr befuhr eine 26-jährige Audi-Lenkerin die A96 bei Kißlegg in Fahrtrichtung Lindau und überholte ein anderes Fahrzeug, als sich von hinten ein dunkler Audi in Sportausführung näherte und mehrfach die Lichthupe betätigte. Als die 26-Jährige nach Beendigung ihres Überholvorganges nach rechts einscherte, streifte der von hinten heranfahrende Audi deren Seitenspiegel und setzte seine Fahrt unbekümmert in Richtung Süden fort. Der Sachschaden an dem Fahrzeug der 26-Jährigen wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet der Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0.

